شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج أخطاء المدافعين فى جلسات خاصة ويشرح الوقائع بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التى ظهرت في أداء الفريق خلال الفترة الماضية وأخرها لقاء الداخلية بالدوري الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله على الصعيد الدفاعي خاصة بعدما إهتزت شباك الفريق أكثر من مباراة مؤخراً وفي دقائها الأخيرة، كما أن هناك أزمة تتعلق بإهدار الفرص في المباريات .

وينوي كولر عقد جلسات خاصة مع المدافعين لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه مع مشاركتهم في مشاهدة الأخطاء التي وقعوا فيها بالفيديو لتفادي تكرارها في المباريات القادمة.

على صعيد متصل ، قال مارسيل كولر إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: «نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء»، وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق ، واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سوف يتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني السبت المقبل.