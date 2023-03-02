شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا لفيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الخميس استعداداته لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخامسة مساء غداً الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات فريق فيوتشر سواء المحلية أو الأفريقية ببطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته فى الدورى المحلي.

ويأمل حمزة الجمل فى تحقيق الفوز فى أول مباراة يقودها فنياً للدراويش بعد توليه المسئولية خلفاً لأحمد حسام ميدو.

وهدد حمزة الجمل لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

تأكد غياب عماد حمدى لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة فى لقاء غزل المحلة والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.