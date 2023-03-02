شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر مدافعى الزمالك من الأخطاء أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مدافعى الفريق الأبيض من الوقوع في الأخطاء في مباراة بيراميدز المقرر لها غداً الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتحدث فيريرا مع المدافعين وطالبهم بالتركيز وتفادى الأخطاء فى ظل امتلاك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الكبار على مدار الخطوط الثلاثية، كما طلب البورفيسور من لاعبي الوسط بالمساندة لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفني البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد في مباراة بيراميدز من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية في ظل رغبة الفريق السماوى في الفوز لا سيما أنه ينافس على لقب الدورى المصرى، ويحتل وصافة جدول الترتيب.

في سياق مختلف يستعيد الجهاز الفني ورقة رابحة، فى صفوف الفريق الأبيض، متمثلة في اللاعب أحمد فتوح الذى غاب عن مباريات الفريق الأبيض الماضية بسبب الإصابة، فضلاً عن جاهزية مصطفى الزنارى وتعافيه من الإصابة لمواجهة بيراميدز.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.