شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يستعيد أبو جبل و أحمد ياسر قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
كان محمد أبو جبل حارس المرمى لفريق البنك الاهلى غاب بسبب الإصابة فى العضلة الضامة بينما أحمد ياسر بسبب الايقاف .
ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 13 مارس المقبل حيث سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السادسة مساء .
ويعود لاعبى فريق البنك الاهلى للتدريبات الجماعية اليوم الخميس عقب الراحة السلبية للاعبين التى منحها الجهاز الفنى بعد مباراة سيراميكا لمدة 24 ساعة .
ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الاخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث تمكن من الفوز فى مباريتان و التعادل فى فى 8 مباريات و الهزيمة فى 10 مباريات .