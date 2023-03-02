شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يستعيد أبو جبل و أحمد ياسر قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق البنك الاهلى جهود الثنائى الحارس محمد أبو جبل و أحمد ياسر خلال المرحلة المقبلة و التواجد فى مباراة بيراميدز القادمة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

كان محمد أبو جبل حارس المرمى لفريق البنك الاهلى غاب بسبب الإصابة فى العضلة الضامة بينما أحمد ياسر بسبب الايقاف .

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 13 مارس المقبل حيث سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السادسة مساء .

ويعود لاعبى فريق البنك الاهلى للتدريبات الجماعية اليوم الخميس عقب الراحة السلبية للاعبين التى منحها الجهاز الفنى بعد مباراة سيراميكا لمدة 24 ساعة .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الاخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث تمكن من الفوز فى مباريتان و التعادل فى فى 8 مباريات و الهزيمة فى 10 مباريات .