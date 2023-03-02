شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية اليوم فى القسم الثانى.. 6 لقاءات بالصعيد واثنتان ببحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الخميس، 8 مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة العشرين من دورى القسم الثانى، 6 لقاءات في مجموعة الصعيد بين شبان قنا مع المنيا، مركز شباب طامية مع المدينة، بترول أسيوط مع الألومنيوم، لافيينا مع ديروط، الجونة مع كيما أسوان، النصر للتعدين مع تليفونات بنى سويف، ومواجهتين في مجموعة بحرى والإسكندرية بين هلال الضبعة مع دكرنس، والمصرى بالسلوم مع الأوليمبى.

يستقبل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة، في مباراة يسعى خلالها جورج جاليدى المدير الفني لفريق لافيينا في مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة، وطالب لاعبيه ببذل الجهد من أجل تحقيق حلم الصعود، في المقابل يأمل فريق ديروط في الخروج بنتيجة إيجابية في محاولة لتحسين وضع الفريق في الجدول.

ويستضيف فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى برصيد 41 نقطة، فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويسعى هشام عبد المنعم مدرب فريق بترول أسيوط إلى استعادة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز بعد التعثر الأخير وفقدان الصدارة، فيما يأمل أبو طالب العيسوى مدرب الألومنيوم في انتزاع الفوز والاقتراب من فرق المقدمة.

ويواجه فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة إلى تحقيق الفوز وانتظار هدايا الأخرين من أجل قيادة الفريق للعودة مجددا للدورى الممتاز، فيما يسعى فريق كيما أسوان إلى تحقيق الفوز والاستمرار في التقدم بجدول المجموعة على أمل تعثر فرق المقدمة.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من شبان قنا مع المنيا، مركز شباب طامية مع المدينة المنورة، النصر للتعدين مع تليفونات بنى سويف، وفي مجموعة بحرى والإسكندرية يلتقى هلال الضبعة مع دكرنس، والمصرى بالسلوم مع الأوليمبى.