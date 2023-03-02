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الأهلى أمام النصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى  فى السابعة مساء اليوم  الخميس مواجهة مهمة أمام نظيره النصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للأندية فى نسختها ال 41 و التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة. 

 

ويسعى فريق طائرة الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي على حصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره ، حيث يعول الجهاز الفنى أمال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال ، أحمد صلاح و عبد الله عبد السلام و محمد عادل دولا و أحمد سعيد .

 

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0  أول أمس  الثلاثاء ، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1، حيث يقام أيضا اليوم لقاء الوكرة القطرى مع السيب العمانى فى تحديد صاحب البرونزية فى تمام الرابعة عصرا .

 

 تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

 

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، ليتأهل  منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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