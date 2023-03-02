شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام النصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
ويسعى فريق طائرة الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي على حصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره ، حيث يعول الجهاز الفنى أمال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال ، أحمد صلاح و عبد الله عبد السلام و محمد عادل دولا و أحمد سعيد .
تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 أول أمس الثلاثاء ، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1، حيث يقام أيضا اليوم لقاء الوكرة القطرى مع السيب العمانى فى تحديد صاحب البرونزية فى تمام الرابعة عصرا .
تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.
كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، ليتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.