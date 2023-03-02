شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام النصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى السابعة مساء اليوم الخميس مواجهة مهمة أمام نظيره النصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للأندية فى نسختها ال 41 و التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة.

ويسعى فريق طائرة الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي على حصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره ، حيث يعول الجهاز الفنى أمال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال ، أحمد صلاح و عبد الله عبد السلام و محمد عادل دولا و أحمد سعيد .

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 أول أمس الثلاثاء ، بينما تأهل النصر البحرينى بالفوز على الوكرة القطرى 3/1، حيث يقام أيضا اليوم لقاء الوكرة القطرى مع السيب العمانى فى تحديد صاحب البرونزية فى تمام الرابعة عصرا .

تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، ليتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.