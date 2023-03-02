شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرسم الليلة خطة عبور بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك خطة عبور الفريق الأبيض، لـ بيراميدز ليلة اليوم الخميس قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين في السابعة مساء غداً الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وركز فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف الفريق السماوى لانتزاع الثلاث نقاط والتقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السماوى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف بيراميدز محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.