كولر يبحث مع معاونيه فى الأهلى خطة الاستعداد للقطن بدورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسات مكثفة مع جهازه المعاون من أجل تجهيز الفريق جيداً لمباراة اقطن الكاميروني المقرر لها بعد غد ، السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، ويرغب كولر في تدهيز فريقه جيداً على الصعيدين الفني والمعنوي والبدني لهذه المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بعد الخسارة من الهلال السوداني بملعب الأخير ثم التعادل مع صن داونز بالقاهرة.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: «نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء».

وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سوف يتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل.