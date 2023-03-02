شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. لافيينا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى لافيينا بقيادة جورج جاليدى، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة بعد مرور 19 جولة حتى الآن من المسابقة.

يعتلى فريق لافيينا قيادة جورج جاليدى، صدارة مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن فريق بترول أسيوط بعد مرور 19 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 لافيينا 43 نقطة

2 بترول أسيوط 41 نقطة

3 الجونة 38 نقطة

4 النصر للتعدين 35 نقطة

5 مصر المقاصة 31 نقطة

6 كيما أسوان 30 نقطة

7 الألومنيوم 25 نقطة

8 المنيا 25 نقطة

9 أسمنت أسيوط 23 نقطة

10 ديروط 22 نقطة

11 الفيوم 18 نقطة

12 شُبان قنا 18 نقطة

13 ملوى 18 نقطة

14 تليفونات بنى سويف 17 نقطة

15 مركز شباب الطامية 16 نقطة

16 المدينة المنورة 11 نقطة

يستقبل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة، في مباراة يسعى خلالها جورج جاليدى المدير الفني لفريق لافيينا في مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة، وطالب لاعبيه ببذل الجهد من أجل تحقيق حلم الصعود، في المقابل يأمل فريق ديروط في الخروج بنتيجة إيجابية في محاولة لتحسين وضع الفريق في الجدول.

ويستضيف فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى برصيد 41 نقطة، فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويسعى هشام عبد المنعم مدرب فريق بترول أسيوط إلى استعادة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز بعد التعثر الأخير وفقدان الصدارة، فيما يأمل أبو طالب العيسوى مدرب الألومنيوم في انتزاع الفوز والاقتراب من فرق المقدمة.

ويواجه فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة إلى تحقيق الفوز وانتظار هدايا الأخرين من أجل قيادة الفريق للعودة مجددا للدورى الممتاز، فيما يسعى فريق كيما أسوان إلى تحقيق الفوز والاستمرار في التقدم بجدول المجموعة على أمل تعثر فرق المقدمة.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من شبان قنا مع المنيا، مركز شباب طامية مع المدينة المنورة، النصر للتعدين مع تليفونات بنى سويف.