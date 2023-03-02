الأهلى يحدد اليوم موقف المصابين من مباراة القطن الكاميرونى

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعداداً لمواجهة بطل الكاميرون المرتقبة ، فيما يُحدد الجهاز الفني للفريق موقف بعض اللاعبين الذين غابوا عن المباريات الماضية للأصابة وباتوا قريبين من العودة لدعم الفريق في مقدمتهم ، عمرو السولية الذي تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الركبة وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات فيما يحتاج خالد عبد الفتاح قرابة الأسبوع للعودة للمباريات بعد إصابته مؤخراً في الرباط الداخلي للركبة ومعهما حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: «نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء».

وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سوف يتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل.