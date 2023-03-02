شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تحدد الموعد الجديد لدورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024 موعد الدورة بعد تأجيلها رسميا حيث كان من المقرر ان تقام خلال العام الجارى 2023 ، حيث ستقام في الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

وقال الدكتور ديسيوس شيباندي ، منسق المجلس الرياضي للاتحاد الأفريقي ، في تصريح صحفي : "تود لجنة الاتحاد الأفريقي للرياضة أن تدعو جميع أصحاب المصلحة وجميع الشركاء المحتملين لدعم غانا في استضافة ألعاب أفريقية ناجحة للغاية"، مضيفاً "سيكون ملعب جامعة غانا بمثابة مركز للألعاب ، مع مرافق تكميلية سيتم بناؤها في بلدية بورتيمان لدعمها".

وكانت نشرت تقارير صحفية ، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية بالعاصمة الغانية أكرا 2023 أعلنت عن تأجيل الدورة إلى العام المقبل 2024.

ونشرت صحيفة سيتي سبورت الغانية تقرير لها ، تؤكد إن دورة الألعاب الإفريقية التي كان مقرر عقدها في الفترة من 4 إلى 19 أغسطس من هذا العام تقرر تأجيلها إلى عام 2024 بعد تعثرجهود غانا لاستضافة دورة الألعاب في وقتها المحدد بسبب أمور متعلقة بحقوق التسويق التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا واتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية.