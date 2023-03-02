شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: التغييرات سر فوز فاركو أمام المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشرى، المدير الفني لفريق فاركو، أن مواجهة المقاولون التى جمعت الفريقين فى الدورى كانت صعبة لكن فاركو حصد 3 نقاط مهمة للغاية.

وأضاف العشرى فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أن نوعية اللاعبين في فاركو السبب الرئيسى فى تغيير طريقة اللعب، وهو ما أدى إلى نتائج الفريق الإيجابية.

وأشار مدرب فاركو إلى أن التغييرات امام المقاولون كانت كلمة السر في تحقيق الفوز فى المباراة. وقال العشرى إن أى مدير فنى يحتاج إلى الهدوء والمساندة من إدارة النادى حتى يحقق الفوز والانتصارات.

واختتم حديثه قائلا إن كل تركيزه هو تحقيق أهداف وطموحات مجلس إدارة النادى، وتحقيق طموحه الشخصي لأنه يحب النجاح ويبحث عنه.

وكان فريق فاركو حقق الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهم أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.