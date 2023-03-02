شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: الاتحاد السكندرى تعامل بذكاء مع مروان عطية والدورى المصرى الأقوى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، قائلا: "إنه سوف يقوم بالاجتماع مع محمد مصيلحى رئيس النادى والمناقشة معه في ملف الفريق الموسم المقبل قبل التفاوض على تجديد تعاقده مع الاتحاد السكندرى لموسم آخر، ولن يمانع الاستمرار بقيادة فريق سيد البلد".

وأوضح الصربى زوران مانولوفيتش خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير قائلا: "إن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى تعامل بذكاء مع مروان عطية لاعب الفريق السابق والذى انتقل إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما قام بالموافقة على رحيل اللاعب والسماح له بالمشاركة مع الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يمتلك موهبة رائعة وجيدة، وتمكنا من توفير فرصة أيضا للاعب آخر شاب للتواجد في المباريات والتألق، حيث يمتلك لاعبين شباب متميزين أيضا".

وتابع الصربى زوران مانولوفيتش حديثة قائلا: "فريق الاتحاد السكندرى سوف ينافس في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم على التواجد في المربع الذهبى، والمشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، بعد الظهور بالشكل القوى الذى ظهر به اللاعبون".