شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى يكشف قيمة عقد مابولولو هداف الدورى مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى مدحت شلبى قيمة عقد الأنجولى مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري، هداف الدورى برصيد 3 نقاط. وقال شلبى عبر برنامج أون تايم سبورت إن هناك لاعبين فى الدورى يحققون أهداف فرقهم رغم أن القيمة المالية لهم قليلة للغاية مقارنة بلاعبين لم يثبتوا أنفسهم، ولم يقدموا المنتظر منهم مع الأندية، رغم القيمة المالية الكبيرة للصفقات.

وأضاف شلبي: "مابولولو هداف الدورى بالتساوي مع أحمد الشيخ لاعب المحلة، الحاج محمد مصيلحى هيزعل لو قولت قيمة الصفقة لكن قيمة الصفقة 200 ألف دولار فقط، وكذلك رشيد لاعب الداخلية الذى أحرز هدفا فى مرمى الأهلى، قيمة المالية (ملاليم)، فعلى الأندية مشاهدة مستوى اللاعب قبل التعاقد معه والتأكد من أحقيته فى الانضمام للفريق، وعدم الاكتفاء بشرائط الفيديو".