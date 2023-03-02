شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد عقد سيف سمير مع فريق السلة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي لمدة 4 مواسم قادمة.

وأوضح أن سيف سمير وقع على عقود الاستمرار مع الفريق دون أن يكون له أية طلبات، خاصة أنه كابتن الفريق، وأحد الأعمدة الرئيسية في البطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار خالد العوضى إلى أن تجديد عقد سيف سمير خطوة مهمة، في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نحو الاحتفاظ بالعناصرالمميزة من أجل المنافسة على كل البطولات.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات والتى تحدد لها يوم 17 أبريل القادم.

وصعد لنصف النهائي فرق كل من الجزيرة والأهلى وسبورتنج، بالإضافة إلى هليوبوليس، حيث يلتقى فى نصف النهائي الجزيرة مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس.