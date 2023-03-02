شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: هناك أندية مصرية تفاوضنى وحزنت على عدم استكمال مسيرتى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك والاتفاق السعودى السابق، أن هناك بعضا من رؤساء الأندية المصرية تواصلت معه لتدريب الفريق، قائلا: "أرفض الإفصاح عن هذه العروض حاليا رغم أنني أرغب في العمل بالدورى المصرى خلال المرحلة المقبلة، وأوافق على تدريب بعض الفرق بعيدا عن الأهلى والزمالك".

وأوضح باتريس كارتيرون خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير قائلا إن رحيله عن فريق الاتفاق السعودى بسبب فقدان اللاعبين للروح ورغبة المنافسة على البطولة، وتراجع النتائح والمستوى، موضحا: "لذلك فضلت الرحيل ولكن على علاقة طيبه بمسئولى النادى".

وأكد باتريس كارتيرون: "الدورى الدنماركى لا يختلف عن الدورى المصرى ولكن ليس بقوة الدوريات الأوروبية مثل الدورى السويسرى والبرتغالى، وانتقال أمام عاشور لفريق ميتلاند الدنماركى خطوة جيدة له، حيث كنت على ثقة أن اللاعب سوف ينتقل إلى الفريق وخوض تجربة الاحتراف".

واختتم الفرنسي باتريس كارتيرون حديثة قائلا: "حزنت على عدم استكمال مسيرتى مع فريق الأهلى، وأن الدورى المصرى يشهد منافسة قوية بين الأهلى والزمالك، بسبب وجود أندية جديدة قادرة على الفوز عليهم، ولا بد من تحذير لاعبى القطبين من المشاركة في المباريات الأفريقية، حيث لا يوجد بديل عن فوز الفريق الأحمر على القطن الكاميرونى والفريق الأبيض على الترجى التونسى".