شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها اجتماع فيريرا المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة بيراميدز، وتدريبات خاصة على التسديد للثلاثى إبراهيما نداى وأحمد بلحاج وسامسون.

فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويؤكد: الفوز على بيراميدز مفتاح المنافسة على القمة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة فنية مع اللاعبين في بداية مران اليوم الأربعاء لشرح الأدوار المطلوبة لكل لاعب في مباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري.

تدريبات خاصة لنداى وبلحاج وسامسون بالتسديد على المرمى استعدادا لبيراميدز

أدى إبراهيما نداي وأحمد بلحاج وسامسون أكينيولا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية خاصة بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري

جنش يظهر في الزمالك ويلتقى باللاعبين قبل مواجهة بيراميدز.. صور

ظهر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر، في نادى الزمالك اليوم، والتقى مع اللاعبين،والجهاز الفني،قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يكثف محاولاته لنقل مباراة الترجى من برج العرب للدفاع الجوى

يكثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من ملعب برج العرب إلى استاد الدفاع الجوى.

الزمالك يجهز الونش وشبانة بتدريبات إضافية لمواجهة بيراميدز

خاض محمود حمدي "الونش" ومحمود شبانة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

تعليمات خاصة من فيريرا لـ" روقا وجعفر " استعدادا لمواجهة بيراميدز

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير للزمالك على منح تعليمات فنية خاصة لكل من محمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر ثنائي الوسط بالفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.