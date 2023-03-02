7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الاخبار الهامة خلال اليوم الأربعاء 1/3/2023، وجاء في مقدمتها الزمالك يكثف محاولاته لنقل مباراة الترجى من برج العرب للدفاع الجوى، وتذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والقطن الكاميرونى ، وفيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويؤكد: الفوز على بيراميدز مفتاح المنافسة على القمة .

الزمالك يكثف محاولاته لنقل مباراة الترجى من برج العرب للدفاع الجوى

يرغب مسئولو نادى الزمالك فى التسهيل على الجماهير لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والقطن الكاميرونى

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي و القطن الكاميروني المقرر السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويؤكد: الفوز على بيراميدز مفتاح المنافسة على القمة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين في بداية مران اليوم الأربعاء لشرح الأدوار المطلوبة لكل لاعب