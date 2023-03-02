وزير الرياضة يُكّرم لاعبى المنتخبات الوطنية فى الرماية والهوكي والريشة الطائرة والوشو كونغ فو

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القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى : الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها بإنجازاتها الحافلة فى مختلف المنافسات ..ومستمرون فى دعم ورعاية الأبطال الرياضيين لاستدامة الانجازات

فى ضوء حرصه الدائم على تقديم الدعم للأبطال الرياضيين وتحفيزهم على استدامة تحقيق الإنجازات، كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية للرماية والريشة الطائرة والوشو كونغ فو، والهوكي.

جاء تكريم منتخبات الرماية لإنجازاتهم فى البطولات العربية والإفريقية والعالمية، ومنتخب الريشة الطائرة لحصوله على بطولة إفريقيا، كما تم تكريم منتخب الهوكي لحصوله على بطولة إفريقيا، ومنتخبات الوشو كونغو فو لفوزهم بألقاب بطولات العالم للكبار والناشئين.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لجميع لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية المشاركين فى التكريم على إنجازاتهم الرياضية التى حققوها فى مختلف المحافل بإصرارهم وأدائهم القوى الذى قدموه وأبهروا به الجميع وكُلل بالفوز فى البطولات العربية والقارية والعالمية.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل الإنجازات الحافلة التى تحققها فى مختلف المنافسات فى ضوء الدعم الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والحرص على تهيئة الأجواء لهم، والاستجابة لمطالبهم بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية.

أضاف الوزير :"مستمرون فى دعم الأبطال الرياضيين، وتوفير الرعاية لهم تحقيق لرؤية الوزارة لاستدامة الإنجازات، وإحراز ميداليات أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤م".

حضر التكريم كل من اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، والدكتور على حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وشريف مصطفى رئيس اتحاد الوشو كونغ فو ، والمهندس شريف كمال رئيس اتحاد الهوكي.



