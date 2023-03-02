آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على إيفرتون وليفربول يهزم وولفرهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق آرسنال فوزاً كبيراً على ضيفه إيفرتون 4-صفر اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل كل من بوكايو ساكا (40) والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (45+1 و80) والنرويجي مارتن أوديغارد (71) أهداف المدفعجية.



ويحافظ آرسنال على صدارة الـ"بريميرليغ" بـ60 نقطة فيما يأتي مانشستر ستي في مركز الوصافة بفارق 5 نقاط عن كتيبة المدرب ميكل أرتيتا بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بـ49 نقطة.



ويحتل إيفرتون المركز الـ18 بـ21 نقطة.



وفي مباراة أخرى، فاز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون.



وسجل كل من المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك (73) والدولي المصري محمد صلاح (77) هدفي ليفربول.



ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة.



(بي إن سبورت)