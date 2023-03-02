مانشستر يونايتد يعبر إلى ربع نهائي كأس الاتحاد وخروج توتنهام

المنامة - ياسر ابراهيم - عبر مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بعد تخطيه ضيفه وست هام يونايتد 3-1 الأربعاء على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وعلى الرغم من تقدم وست هام عبر نجمه الجزائري سعيد بن رحمة 54، إلا أن رجال المدرب الهولندي تين هاغ ردوا بقوة عبر نايف أكرد بالخطأ في مرمى فريقه، الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو 90، والبرازيلي فريد 90+5.

ويعيش الشياطين الحمر أياماً مضيئة بعد تتويجهم بكأس الرابطة على حساب نيوكاسل قبل أيام وتأهلهم إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي على حساب برشلونة.

ووصل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في 8 من المواسم التسعة الماضية.

خروج توتنهام وساوثهامبتون

وفجر شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني وغريمبسي تاون من المستوى الرابع مفاجأتين من العيار الثقيل عندما أطاحا بمضيفيهما توتنهام وساوثمبتون من الدوري الممتاز.

وفاز شيفيلد يونايتد على توتنهام بهدف وحيد سجله السنغالي إليمان ندياي (79)، فيما تغلب غريمسي على ساوثمبتون بهدفين من ركلتي جزاء للإيرلندي غافان هولوهان (45+1 و50) مقابل هدف للهولندي دويي كاليتا-كار (65).

وتأهل بيرنلي من المستوى الثاني بفوزه الصعب على ضيفه فليتوود تاون من المستوى الثالث بهدف وحيد سجله الويلزي كونور روبرتس في الدقيقة 90.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول اثر طرد مهاجمه الايرلندي سيان هاييس بالبطاقة الحمراء المباشرة.

واكتمل عقد ربع النهائي بعدما تأهلت أندية مانشستر سيتي وبرايتون وفولهام وبلاكبيرن روفرز من دوري "تشامبيونشيب".

وجاءت القرعة على الشكل التالي:

مانشستر سيتي × بيرنلي

مانشستر يونايتد × فولهام

شيفيلد يونايتد × بلاكبيرن

‏برايتون × جريمسبي

(بي إن سبورت)