الامارات | السورية ماسة تزهو بكأس جميلتي للقدرة في سيح السلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب كأس جميلتي للفرسات للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً في ثالث سباقات مهرجان محمد بن راشد للقدرة، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 149 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحققت ماسة عدنان ثاني ألقابها في المهرجان بعدما كانت فازت بلقب سباق السيدات، وذلك بقيادتها الفرس «رو فانتاستيكا»، المملوكة لإسطبلات إف 3، حيث جاءت في المركز الـ13 بالمرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، مسجلة زمناً قدره 1:26:12 ساعة، وتقدمت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً بزمن قدره 1:08:52 ساعة، ثم تراجعت إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بزمن قدره 1:05:11 ساعة، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 38:02 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة الفرس «بوتشو دي فير»، المملوك لإسطبلات جميرا، بعدما جاء في المركز الـ15 بالمرحلة الأولى بزمن قدره 1:26:17 ساعة، وتقدم إلى المركز الـ14 في المرحلة الثانية بزمن بلغ 1:09:17 ساعة، وقفز إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة بزمن 1:04:34 ساعة، قبل أن ينهي السباق في المرحلة الرابعة بحصوله على المركز الثاني بزمن بلغ 38:22 ساعة.

في المقابل، جاء بالمركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي، على صهوة الفرس «دجا دي بيدرس»، المملوكة لإسطبل البوادي، بعدما حصل على المركز العاشر في المرحلة الأول بزمن بلغ 1:25:56 ساعة، وتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية بزمن قدره 1:09:10 ساعة، ثم تراجع إلى المركز العاشر مجدداً في المرحلة الثالثة بزمن قدره 1:05:20 ساعة، ثم قفز إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 38:19 دقيقة.