الامارات | رحيمي والسناني وبيتزي الأفضل في «جوائز فبراير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، عن فوز نجم فريق العين، المغربي سفيان رحيمي، بجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز الأفضل لشهر فبراير الماضي، وفاز أيضاً بالجائزة حارس الوصل خالد السناني. وعن فئة المدربين، فاز الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل.

وتوّج رحيمي بالجائزة متفوقاً على منافسيه، واحتفظ بتميزه كأفضل صانع ألعاب في الدوري، علاوةً على تسجيله ثلاثة أهداف خلال فبراير أمام الظفرة 4-1، الجزيرة 3-2، وكلباء 3-2. وشارك خالد السناني بفاعلية في مباريات فريقه الثلاث في فبراير، وحافظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين على التوالي.

وظفر بيتزي بجائزة أفضل مدرب، وهو الذي قاد فريقه بنجاح نحو مركز الوصافة.