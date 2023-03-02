الامارات | أحمد بن محمد: «اليوم الرياضي» يدعم المبادرات والبرامج الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، أن اليوم الرياضي الوطني، وشعاره «الإمارات تجمعنا»، أصبح حدثاً داعماً لجميع المبادرات والبرامج الوطنية التي تعتمدها قيادتنا الرشيدة، من خلال تقديم الأفكار والمقترحات المعززة لهذه المبادرات من منظور رياضي ومجتمعي، ليترجم بذلك أهدافه إلى واقع ملموس نحتفي بنجاحاته سنوياً بمشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع.

وأشار سموّه إلى أن النسخة الثامنة التي تنطلق اليوم، وما تم الإعلان عنه من فعاليات رياضية معززة لمفهوم «الاستدامة»، يعكس مدى حرص اللجنة الأولمبية الوطنية وجميع فرق العمل على التفاعل مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2023 عاماً للاستدامة، والمبادرة بتقديم فعاليات نوعية تخدم هذا التوجه السامي، الذي يحمل في طياته جوانب عدة، تتعلق بالاستدامة وأهميتها بالنسبة لدولة الإمارات وجهودها في هذا الملف المهم عالمياً.

ودعا سموّه جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، والاستفادة من برامج الفعاليات والأنشطة المنتشرة على مستوى الدولة، التي بادرت بالإعلان عنها جميع المؤسسات والجهات والهيئات العامة والرياضية، معبّراً سموّه عن ثقته بنجاح النسخة الثامنة للحدث، لتضاف إلى السجل المشرف والإنجازات المتعددة التي شهدتها النسخ السبع الماضية.

وتنطلق الفعاليات اليوم في مختلف إمارات الدولة بواقع 50 فعالية رئيسة، تصاحبها أنشطة أخرى متنوّعة في جميع الألعاب والرياضات الجوية والبحرية، وكذلك المشي والجري والعديد من المبادرات الرياضية.

وتقام الفعالية الرئيسة في دبي في نادي شباب الأهلي (فرع النهدة)، وتشهد إقامة مسيرة المشي من مدخل النادي إلى الصالة الرياضية، بمشاركة مجتمعية واسعة، إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي والخيالة، كما ستتم زراعة شجرة الغاف في مقر النادي. هذا إلى جانب فعاليات منوّعة بمختلف إمارات الدولة، تقام الرئيسة منها في: نادي أبوظبي للكريكيت، نادي ضباط شرطة الشارقة، حديقة الصفية بعجمان، شاطئ القرم بأم القيوين، نادي الإمارات الثقافي الرياضي برأس الخيمة، وكورنيش الفجيرة لإمارة الفجيرة.

• تشهد النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني إقامة العديد من الفعاليات، بينها 50 رئيسة.

«كريكيت سبورتس هب» يستضيف الفعالية الرئيسة لليوم الرياضي في أبوظبي

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني، بمشاركة جميع فئات المجتمع تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، إذ تقام الفعالية الرئيسة بأبوظبي في «كريكيت سبورتس هب»، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي. ويبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني يليه بداية فعالية المشي لمدة 18 دقيقة، ثم تشهد المسيرة مدة توقف لزراعة شجرة اليوم الرياضي الوطني.

وينقسم الاحتفال إلى قسمين رئيسين: القسم الصباحي حتى الساعة الرابعة مساءً، وسيكون مخصصاً لطلبة وطالبات المدارس بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، أما القسم الثاني فسيبدأ من الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وسيكون مخصصاً لجميع فئات المجتمع، كما يقام الساعة الخامسة مساءً سباق للجري لمسافة خمسة كيلومترات بجانب «أبوظبي سبورتس هب».