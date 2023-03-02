الامارات | حامل اللقب روبليف ينجو من مصيدة فوكينا في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا حامل لقب بطولة دبي الدولية للتنس، الروسي أندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً، من الإقصاء المبكر أمس، عقب فوزه الصعب على منافسه الإسباني أليخاندرو فوكينا المصنف 29 عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (1-6 و7-6 و7-6)، ضمن دور الـ16 للبطولة. واحتاج روبليف إلى ساعتين و27 دقيقة لحجز مقعده إلى ربع النهائي، الذي يلتقي فيه الهولندي بوتيش فان دي زاندشولب المصنف 33 عالمياً، بعد أن نجح الهولندي في حجز مقعده بفوزه وبصعوبة على السويدي مايكل يمير المصنف 59 على العالم بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (3-6 و6-3 و6-3)، في مباراة امتدت لساعتين و34 دقيقة.وفي نتائج أخرى، حسم المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش مباراته أمام الهولندي تالون غريكسبور، بمجموعتين دون رد (6-2، و6-3).

وواصلت المفاجآت طريقها إلى دور الـ16 للبطولة، بعد أن نجح المصنف 67 على العالم الإيطالي لورينزو سونيغو في إقصاء المصنف التاسع عالمياً الكندي فليكس أوغر الياسيم، بفوز لورينزو بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-4) في مباراة امتدت على الاستاد الرئيس لنحو ساعة و56 دقيقة، ليضرب الإيطالي موعداً اليوم في ربع النهائي مع المصنف 14 عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف، بعد نجاح الأخير في حجز مقعده بالفوز على الأسترالي كريستوفر أوكونيل المصنف 92 على العالم بمجموعتين نظيفتين (7-5 و6-4).

• المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حسم مباراته أمام الهولندي تالون غريكسبور، بمجموعتين دون رد (6-2 و6-3).