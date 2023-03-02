الامارات | البطائح وخورفكان.. «مواجهة عربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل البطائح خورفكان الساعة 5:30 مساء اليوم في افتتاح المرحلة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة عربية على صعيد المقاعد الفنية، تجمع المغربي سعيد شخيت، مع المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري. ويختلف موقف الفريقين، إلا أنهما يتفقان على الرغبة في حصد العلامة الكاملة والتقدم في الترتيب.

ويسعى البطائح إلى بلوغ منطقة الأمان، وكان قد خسر بصعوبة في الجولة الماضية أمام الوحدة 1-2. ورغم أنه قدم عروضاً قوية، لكنه لا يحقق النتائج الإيجابية، ولايزال في المركز 11 بـ15 نقطة، مقابل 19 نقطة لخورفكان العاشر. ويسعى الأخير إلى استثمار فوزه المثير في الجولة الماضية على الشارقة 1-صفر، وذلك للاقتراب أكثر من حسم بقائه. ويهم العنبري استغلال الحالة المعنوية لفريقه، من أجل التأكيد على الطفرة التي حدثت للفريق في الدور الثاني بعد الانتدابات الجديدة وشفاء عدد من المصابين.