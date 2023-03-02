الامارات | «الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز ذهبية الإمارات للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق التايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كأس المركز الأول في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو للأشبال وكأس المركز الثاني في فئة الزهرات، وحقق لاعبو ولاعبات النادي 24 ميدالية ملونة، منها سبع ذهبيات وأربع فضيات و13 ميدالية برونزية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد العويس، بجهود إدارة التدريب الرياضي واللاعبين واللاعبات، التي مهدت لتحقيق الفوز ونيل كأس المركز الأول، مؤكداً أنها تعكس دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، والخطط الفنية التي تركز على الاعتماد على اللاعبين في الأعمار المبكرة لاستكشاف مواهبهم وتطويرها.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة النادي مشرف رياضتي التايكواندو والكاراتيه، طارق السويدي، أن الخطط الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي تركز على بناء لاعبين قادرين على التطور السريع للفوز بالبطولات ليكونوا مشروعاً مستقبلياً مهماً للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، وتمثيل الإمارات في المحافل الدولية.