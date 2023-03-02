الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إراحة

قرر مدرب لأحد أندية دوري المحترفين إراحة لاعب أساسي في الجولة الـ18 للدوري، التي تنطلق اليوم، وذلك لتجهيز اللاعب للمباراة المرتقبة في بطولة الكأس الأسبوع المقبل.

اعتزال

يحاول مجلس إدارة لعبة فردية إقناع لاعب بالاستمرار في ممارسة اللعبة حتى «أولمبياد باريس 2024»، لكن يجد المجلس صعوبة في ذلك، بسبب رغبة اللاعب في التوقف والاعتزال.

تصريحات

جدد اتحاد لعبة جماعية تعميماً على موظفيه، وذلك بمنع أي تصريحات إعلامية لوسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة رسمية، وفقاً للسياسة الجديدة التي ينتهجها الاتحاد المعني.