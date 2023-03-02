الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
البطائح - خورفكان 17:30
العين - دبا 17:30
بني ياس - عجمان 20:15
كلباء - شباب الأهلي 20:15
كأس إسبانيا
ريال مدريد - برشلونة 00:00
الدوري السعودي
الفتح - الطائي 17:00
الفيحاء - أبها 17:00
الوحدة - الهلال 21:30
الدوري التونسي
تطاوين - المنستيري 17:30
الدوري البحريني
الأهلي - الخالدية 19:30
الشباب - البديع 19:30
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