اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

البطائح - خورفكان 17:30

العين - دبا 17:30

بني ياس - عجمان 20:15

كلباء - شباب الأهلي 20:15

كأس إسبانيا

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الدوري السعودي

الفتح - الطائي 17:00

الفيحاء - أبها 17:00

الوحدة - الهلال 21:30

الدوري التونسي

تطاوين - المنستيري 17:30

الدوري البحريني

الأهلي - الخالدية 19:30

الشباب - البديع 19:30

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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