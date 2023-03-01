تعادل الأهلي والداخلية .. غليان داخل القلعة الحمراء وغضب الرئيس «محمود الخطيب»

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت المباراة التي جمعت بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز مشادة قوية بين الأفراد في الجهاز الفني والإداري بكلا الفريقين.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي والداخلية بهدف لمثله والتي انطلقت ي السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز.

مشادة كلامية

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي دخل في مشادة كلامية مع مدرب الأحمر في فريق الداخلية عقب نهاية الشوط الأول وأثناء دخول جميع العناصر لغرف خلع الملابس.

وظهر اختلاف حاد بين سيد عبد الحفيظ ومدرب الأحمال في فريق الداخلية، عقب صافرة نهاية الشوط الأول، ولكن بعض الجهاز الفني في الأخير تدخل مع طاقم الحكام لإنهاء الأمر سريعاً.

وسيطرت على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالة من الغضب الشديد عقب تعادل الفريق الكروي الأول مع نظيره الداخلية في الدوري.

وعقب انتهاء المباراة تواصل محمود الخطيب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في محاولة لمعرفة سبب تراجع نتائج الأهلي في الفترة الماضية والظهور الباهت للفريق في مباريات الهلال السوداني وصن داونز ثم الداخلية وحتى في مباراة أسوان كان الأداء جيدا في الشوط الأول فقط.

«هو فيه إيه يا سيد»

وانفعل محمود الخطيب وقال لمدير الكرة :«هو فيه إيه يا سيد، الفرقة مالها إيه اللي بيحصل بالظبط».

وطلب رئيس الأهلي من مدير الكرة تقريرا وافيا عن حالة الفريق وأسباب تراجع النتائج وخطة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

النقطة 41 في صدارة الدوري

ورفع النادي الأهلي رصيده عند النقطة 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن صاحبي المركز الثاني والثالث، بيراميدز وفيوتشر، اللذان خاضا 3 مواجهات إضافية، فيما يحتل الداخلية المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.