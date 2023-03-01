شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أوبتا العالمية: عمرو الجندي حقق رقمًا قياسيًا أمام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عمرو الجندي قائد منتخب مصر لكرة السلة رقمًا قياسيًا في تاريخ تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعد تسجيله 42 نقطة في مباراة جنوب السودان.

وتمكن الجندي من تسجيل 42 نقطة في ثالث مواجهات الفراعنة بالمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بعد أن شارك في 39 دقيقة من عمر اللقاء.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" وفقًا لوكالة "أوبتا" الشهيرة في عالم الإحصائيات أن عدد النقاط التي سجلها الجندي في مباراة جنوب السودان هو الأعلى في التاريخ لأي لاعب في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وأشارت أوبتا أنه لم يسبق للاعب في تاريخ التصفيات تسجيل هذا العدد من النقاط في مباراة واحدة بالتصفيات الأفريقية لينفرد عمرو الجندي بالرقم القياسي.