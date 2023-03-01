شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبدالعاطى مديرًا فنيًا لمنتخب اليد للناشئين بعد رحيل مجدى أبو المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد تعيين وائل عبدالعاطي مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2004، ليقود المنتخب في بطولة العالم المقرر لها العام الحالي في كرواتيا.

وقال أيمن صلاح في تصريحات لبرنامج "كاونتر أتاك" مع إبراهيم المزين عبر إذاعة راديو أون سبورت إف إم: "مجلس الإدارة قرر خلال جلسته التي عُقدت الأسبوع الجاري تعيين وائل عبدالعاطي مديرا فنيا لمنتخب 2004 بعد رحيل مجدي أبوالمجد".

وأضاف صلاح: "عبدالعاطي استلم مهام عمله وقاد أول تدريب لمنتخب الناشئين، ومعه الجهاز الفني دون تعديل، محمد عبدالسلام ريشة مدرب عام، ومحيى صلاح مدربا لحراس المرمى، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم 2023".

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر للناشئين مواليد 2004 في بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس من العام الجاري.

وكان مجدي أبوالمجد المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين قد رحل لتدريب منتخب الكويت.