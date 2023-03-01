شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة المقاولون وفاركو فى الدورى المصرى (1-2) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة شهدت ثلاثة أهداف، خسر فريق المقاولون العرب أمام فاركو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 20 لمسابقة الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيد فريق فاركو للنقطة 26 في المركز الثامن لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 32 في المركز السادس لجدول الترتيب .

تقدم المقاولون العرب في الشوط الأول عن طريق اللاعب عبدالرحمن خالد في الدقيقة 31، ثم تعادل فريق فاركو في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب رزقي حمروني، وفي الشوط الثاني أحرز فاركو هدف ثان قاتل عن طريق رامي صبري من ركلة جزاء في الدقيقة 90+9 .

ضم تشكيل المقاولون بلقاء اليوم كل من، محمود أبوالسعود، أمير عابد، محمد رزق، عمر فتحي، عبدالرحمن جبنة، محمد مجلي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس أدوار، وجون أوكلي، بينما ضم تشكيل فاركو كل من، محمد سعيد، رامي صبري، أحمد عوض، جيفرسون، جابر كامل، سوكاري، محمود حمادة، أحمد صغيري، شكري نجيب، رزقي حمرون، وعمرو جمال.