شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: فوز فاركو على المقاولون العرب تحقق بسبب التحضير الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن سعادته بفوز فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وقال طارق العشري في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي: "مبروك لفاركو ومجلس الإدارة واللاعبين ثلاثة نقاط مهمين من فريق مميز".

وتابع: "شوقي غريب يسير بشكل جيد مع المقاولون العرب، وقدموا مباراة جيدة، ولا يوجد شك في أن المواجهة اخذت مننا تحضير كبير جدا".

وأردف: "من أجل حصد الثلاث نقاط من المقاولون العرب كان لابد أن نركز جيدا، واللاعبين قدموا مجهود كبير للغاية، والفريق يستحق مكان أفضل من هذا بكثير".

وأوضح: "مواجهة فريق مثل المقاولون كانت لا تريد استعجال، وهذا الذي عملنا عليه، وكان هناك أكثر من تكتك لعبنا بيه الشوط الأول، بجانب اننا لعبنا بشكل جيد، والشوط الثاني أيضا عملنا بطريقة وتكتيك معين".

واختتم المدير الفني لفاركو تصريحاته قائلا: "أحيي حارس المرمى محمد شيكا على العديد من الكرات المهمة التي انقذ المرمى منها".

وكان حقق فريق فاركو الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز عبد الرحمن خالد " جبنة " لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 31 بينما تمكن الجزائرى رزقى حمرون لاعب فريق فاركو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 و فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع أحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لفريق فاركو عقب الرجوع الى تقنية الفار و أحرز رامى صبرى هدف التقدم والفوز على ذئاب الجبل .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 و يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما أحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة .