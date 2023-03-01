شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1/3/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الاخبار الهامة خلال اليوم الأربعاء 1/3/2023 ، وجاء في مقدمتها ، فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويؤكد: الفوز على بيراميدز مفتاح المنافسة على القمة ، وهبوط سلة سيدات الزمالك للدرجة الثانية.. ورئيس الاتحاد يكشف التفاصيل ، والأهلى يبدأ تصحيح الأخطاء الدفاعية فى مباراة الداخلية قبل موقعة القطن، والإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة.

فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويؤكد: الفوز على بيراميدز مفتاح المنافسة على القمة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين في بداية مران اليوم الأربعاء لشرح الأدوار المطلوبة لكل لاعب