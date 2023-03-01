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تعرف على تشكيل فريقى فاركو والمقاولون العرب فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق فاركو التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء المقاولون العرب بعد قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع .. جابر كامل - رامي صبري – أحمد عوض – جيفيرسون إينكادا

الوسط .. محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد صغيري

الهجوم .. شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون

وعلى دكة البدلاء: محمود السيد – أحمد عبد الرحمن "مودي" – محمود عماد – سيف تيري – عبد الناصر محمد – علي بهيج – عبد الله بكري – أحمد البحراوي – عزمي غومة.

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: جوزيف أوشايا - محمد رزق – عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – لويس إدوارد

الهجوم: جون أوكلي - عمر فتحي

 

 

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