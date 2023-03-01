شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب : أهدرنا العديد من الفرص أمام فاركو و كانت مباراة مهمة للاعبى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق شوقي غريب المدير الفني للفريق المقاولون العرب، على خسارة فريقه اليوم بهدفين مقابل هدف أمام نادي فاركو، في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري ، قائلا في المؤتمر الصحفي: "مباراة كانت مهمة بالنسبة لنا وكان هدفنا حصد نقاط المباراة الثلاثة ولكن فريق فاركو مميز ويؤدي مستوي مميز في الفترة الأخيرة ".

وأضاف: :" فاركو يحاول الوصول إلي مركز أفضل مما هو عليه حاليًا لذلك المباراة كانت صعبة".

وأوضح: "الشوط الأول في المباراة كان المستوي متقارب بين الفريقين وأحرزنا هدف وسكنت شباكنا هدف، فيما قدمنا فى الشوط الثانى كرة هجومية مميزة ولكن الكرة ترفض دخول الشبكة".

وتابع: " لا يمكن تقييم الحكم خصوصًا أن محمود البنا حكم رقم 1 في مصر ولكن لا أعرف هل كانت ركلة جزاء ضدنا أم لا".

واختتم: " كان لنا أكثر من فرصة للتهديف ولكن لم نستطع تسجيل أهداف ومبروك لفريق فاركو".

وكان حقق فريق فاركو الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز عبد الرحمن خالد " جبنة " لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 31 بينما تمكن الجزائرى رزقى حمرون لاعب فريق فاركو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 و فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع أحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لفريق فاركو عقب الرجوع الى تقنية الفار و أحرز رامى صبرى هدف التقدم والفوز على ذئاب الجبل .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 و يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما أحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة .