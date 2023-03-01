شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلى يحصد جائزة رجل مباراة فاركو و المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النيجيري جون أوكلى مهاجم فريق المقاولون العرب جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو عقب أختيار ربطة الأندية المصرية المحترفه له بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه أثناء سير اللقاء .

وكان حقق فريق فاركو الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز عبد الرحمن خالد " جبنة " لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 31 بينما تمكن الجزائرى رزقى حمرون لاعب فريق فاركو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 و فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع أحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لفريق فاركو عقب الرجوع الى تقنية الفار و أحرز رامى صبرى هدف التقدم والفوز على ذئاب الجبل .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 و يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما أحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة.