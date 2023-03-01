شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار يتمسك ببقاء بابا فاسيليو فى تدريب البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى باستمرار اليوناني بابا فاسيليو بقيادة الفريق و أستكمال عقده بعد أنباء رحيله بعد هزيمة الفريق أمام سيراميكا فى الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

و يقود بابا فاسيليو تدريبات فريق البنك الاهلى غدا الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر النادى أستعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة القادمة عقب الراحة السلبية للاعبين التى منحها الجهاز الفنى بعد مباراة سيراميكا لمدة 24 ساعة .

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 13 مارس المقبل حيث سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السادسة مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الاخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث تمكن من الفوز فى مباريتان و التعادل فى فى 8 مباريات و الهزيمة فى 10 مباريات .