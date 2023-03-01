اعتقد أنه سيموت.. كيف خاطر لاعب برازيلي بحياته باتباع "حمية رونالدو"؟

اعترف غابرييل مينينو، لاعب نادي بالميراس البرازيلي، بأنه اعتقد أنه سيموت، بسبب الحمية الغذائية التي يتبعها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.



وأضاف لاعب الوسط، في تصريح لصحيفة "بالميراس كاست" البرازيلية، إنه كان يريد أن يبدو مثل رونالدو، لأنه في موسم 2020-2021 كان الخيار الثالث لمدربه البرتغالي أبيل فيريرا.



واتّبع مينينو نظاما غذائيا قاسيا، حيث تناول بعضا من البيض والمكملات الغذائية فقط، على الإفطار، ومكملات أخرى قبل التدريب، وكذلك بعد الظهر وقبل الذهاب إلى الفراش، بالإضافة إلى تناول مصادر البروتين بدرجة كبيرة، مثل السمك المشوي أو اللحم.



وكان الشاب البالغ 22 عاما، يكتفي بطبق سلطة على الغداء والعشاء، بحسب ما قاله.



وبعد أن تم استدعاؤه للمباراة التي جمعت فريقه بساو باولو، شعر مينينو على الفور بالآثار السلبية لحميته.



وقال : "لم أستطع الجري.. فكرت أنه بإمكاني أن أموت".



ثم تابع "بعد خمس دقائق من المباراة، لم أستطع الركض، فخمّنت أنه من المُلحّ أن أخرج حالا".



وبالفعل تم استبدال اللاعب بعد أن قرر طبيب النادي، أن حالته الصحية سيئة.



وتذكر مينينو ذلك قائلا: "وقتها فهمت أنني لست على ما يرام".



وأثار حديث مينينو جدلا واسعا في وسائل الإعلام البرتغالية، التي تناقلت التصريح، وقالت إنه يؤكد خطر اتباع الحمية الغذائية القاسية، التي يتبعها "الدون".



ولحسن حظ اللاعب، كان أحد زملائه في الفريق يعالج من قبل الأطباء، لذلك استغل التوقف لأخذ مشروب مقوي.



ويعد مينينو، حاليا، لاعبا أساسيا في بالميراس، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبيةمن بين ألقاب أخرى.



وكريستيانو رونالدو، (38 عاما) الذي يلعب لنادي النصر السعودي، من أشد المدافعين عن اتباع نظام غذائي وأسلوب حياة صحيين، وقد أعرب علنا عن استيائه من المشروبات السكرية.



وخلال يورو 2020 مع المنتخب البرتغالي، أزاح رونالدو زجاجة "كوكا كولا" من طاولة المؤتمر الصحفي وقال "ماء!" ، وهي لفتة سرعان ما انتشرت بسرعة، وتناقلتها وسائل الإعلام عبر العالم.



(موقع الحرة)