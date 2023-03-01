المواجهة الثالثة هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

المنامة - ياسر ابراهيم - يحل برشلونة ضيفاً على غريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، للمرة الثانية هذا الموسم 2022-2023، وذلك في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 2 مارس/آذار 2023، لحساب مرحلة الذهاب، وتنطلق عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وقبل انطلاق مواجهة ذهاب الكأس، لا يزال برشلونة متصدراً جدول ترتيب "الليغا" برصيد 59 نقطة، بعدما فشل في استثمار سقوط ريال مدريد (52) في فخ التعادل في ديربي مدريد ضد أتلتيكو، وتوسيع الفارق إلى عشر نقاط.



ويدخل برشلونة "الكلاسيكو" مُثقلاً بالعديد من الغيابات المؤثرة، وعلى رأسهم عثمان ديمبيلي وبيدري، اللذان لم يتعافيا بعد من إصابتهما.



وتفاقمت معاناة برشلونة بعدما أعلن النادي تعرّض نجم هجومه روبرت ليفاندوفسكي إلى إصابة في أوتار ركبته اليسرى، ستحرم الفريق من خدماته لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً؛ ما يعني عدم وجوده ضد ريال مدريد.



حال غريمه "الملكي" قد يكون أفضل قليلاً، لكنه يعاني بدوره من غيابات هامة، على صعيد الخيارات الأساسية وأيضاً عمق التشكيل.



وسيفقد "الميرنغي" خدمات مدافعه النمساوي دافيد ألابا، ونجمه البرازيلي الشاب رودريغو غويس، إلى جانب فيرلاند ميندي.



وتُعد هذه المباراة هي الثالثة بين الفريقين منذ بداية الموسم الجاري؛ إذ تبادل "الغريمان" نتيجة الفوز في أول مواجهتين.



وسبق لريال مدريد أن انتصر على برشلونة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جرى على نفس الملعب يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لحساب الجولة التاسعة من "الليغا".



لكن برشلونة تمكن من رد اعتباره أمام الغريم ريال مدريد، وفاز عليه بنفس النتيجة يوم 15 يناير/كانون الثاني 2023، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.



عدد مباريات الكلاسيكو هذا الموسم

ولن يكون "كلاسيكو" الخميس هو الأخير بين الغريمين هذا الموسم؛ إذ ستتجدد المواجهة بينهما مرتين أخريين، وكلتاهما على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".



ويزور ريال مدريد ذلك الملعب مرتين في ظرف ثلاثة أسابيع؛ الأولى يوم 19 مارس/آذار 2023 لحساب المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، ثم يعود مجدداً يوم 5 إبريل/ نيسان 2023، لخوض لقاء الإياب من نصف نهائي كأس الملك.



حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في وقت سابق، عن هوية الحكم المكلّف بإدارة "كلاسيكو" ذهاب الكأس.



وكلّف الاتحاد الإسباني الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، البالغ من العمر 43 عاماً، بإدارة المباراة المنتظرة كحكم للساحة، بينما سيكون مواطنه خوسيه لويس غونزاليس، في غرفة تقنية الفيديو "VAR".



وستكون هذه المباراة ثاني "كلاسيكو" للحكم مونتيرا، الذي سبق له إدارة نصف نهائي كأس السوبر بين الفريقين في السعودية العام الماضي (2022)، والذي انتهى بفوز ريال مدريد بعد التمديد بنتيجة 3-2.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تملك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لنقل كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث سيتم نقل "الكلاسيكو" عبر قناتها الأولى.



وأسندت الشبكة السعودية مهمة التعليق والوصف على المباراة للمعلقين فهد العتيبي ومشاري القرني.



المصدر: مواقع الكترونية