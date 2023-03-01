شكرا لقرائتكم خبر دوري روشن يجبر بخاطر رونالدو بـ3جوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد خروجه من تشكيل «فيفبرو» لأول مرة منذ عام 2007، عاش قائد النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين ليلة حزينة، إلا أن دوري روشن السعودي انهال عليه بالجوائز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أقام حفل «ذا بيست» لاختيار أفضل اللاعبين في العالم خلال 2022، والتي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن رونالدو لم يخرج فقط من الثلاثي النهائي المنافس على جائزة أفضل لاعب في الحفل، بينما كذلك لم يكن ضمن تشكيل «فيفبرو» لأفضل 11 لاعبا خلال العام الماضي، بعد عام سيئ قضاه مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب بلاده.

وأمام هذا التراجع الكبير على المستوى العالمي، فإن رابطة دوري المحترفين السعودي، منحت كريستيانو رونالدو حقه، فبعدما حصل على لقب الأفضل في الجولة الـ18، وجائزة أفضل هدف في الجولة، اختارته اللجنة الفنية في الرابطة كأفضل لاعب في شهر فبراير بشكل عام. الدون خاض مع العالمي خلال الشهر الحالي أربع مباريات أمام الفتح، الوحدة، التعاون وضمك، سجل خلالها ثمانية أهداف، بينما صنع اثنين آخرين، ليبصم على آخر عشرة أهداف لفريقه. المثير للإعجاب أن صاحب الـ38 عاما سجل كل تلك الأهداف خلال 450 دقيقة فقط من اللعب، أي أنه سجل بمعدل هدف كل 56 دقيقة وهو رقم تاريخي في دوري المحترفين السعودي.