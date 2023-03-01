العضو الذهبي «فيتوريا» يكسب قضيته ضد النصر في كاس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قضية المدرب البرتغالي روي فيتوريا ضد ناديه السابق النصر.

وأوضح القانوني أحمد الشيخي عبر تويتر أن «كاس» حكمت لصالح فيتوريا وألزمت النصر بتسديد 38 مليون ريال بجانب مبالغ أخرى تمثل غرامات تأخير.

وكتب عبر تويتر «رفعت محكمة CAS المبلغ المحكوم به ضد النادي من نحو 18 مليون ريال ليصبح 34 مليون ريال، بجانب غرامات تأخير تدفع لصالح المدرب».

فيتوريا الذي قاد النصر للقب الدوري الاستثنائي موسم 2018-2019 كما نجح بقيادة الفريق إلى التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال آسيا قبل يغادر أسوار النادي في ديسمبر 2020 وتقدم بشكوى لدى فيفا للحصول على 8.5 ملايين يورو قيمة المدة المتبقية في عقده بجانب تعويض عن فسخ العقد.

فيفا كان حكم لفيتوريا بالحصول على 4.2 ملايين يورو هي قيمة المدة المتبقية في عقده فقط؛ لذا توجه نحو المحكمة الدولية وقد حكمت لصالحه بالحصول على 8.5 ملايين يورو كما أراد. يذكر أن النصر أعلن في 25 يوليو 2019 عن انضمام مدربه البرتغالي السابق روي فيتوريا إلى ذات القائمة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر» انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر روي فيتوريا وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال.