مدرب الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة المصابين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفس مدرب الاتحاد نونو سانتو الصعداء، بعد أن شارك في تدريبات الفريق الثنائي حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود، وأصبحا جاهزين لمواجهة الخليج، الجمعة المقبل.

وتعافي الشمراني من الإصابة، فيما نجحت إدارة النادي في تقريب وجهات النظر بين المدرب سانتو والعبود بعد استبعاده منذ منافسات كأس السوبر لأسباب انضباطية.

وشارك في المناورة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لليوم الثاني على التوالي، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بإمكانية مشاركته ضد الخليج.

وكان حمدالله قد تعافى من الإصابة العضلية التي لحقت به خلال مباراة العدالة.

وغاب النجم المغربي عن مواجهتي الاتفاق التي انتصر فيها الاتحاد 3-0، ثم الرائد التي تعادل فيها سلبيا بالجولة 18. كما تلقى مدرب الاتحاد دفعة معنوية بعودة المدافع أحمد شراحيلي للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الرائد. وستشهد مواجهة الخليج عودة قائد الدفاع أحمد حجازي بعد غيابه عن لقاء الرائد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، خلف النصر المتصدر بنقطتين.