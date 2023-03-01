الفتح يطمح في اقتناص نقاط الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي عصر اليوم فريقا الفتح (28 نقطة) والطائي (22 نقطة) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة يطمح من خلالها نموذجي الأحساء لتحقيق فوزه العاشر بالدوري عقب تأجيل مباراته في الجولة الماضية أمام الهلال، فيما يسعى أشهب حائل للانتصار الثامن وخطف النقاط الثلاث. وسيعمل اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح للزج بأسمائه الأساسية في لقاء اليوم وتكثيف خط المنتصف بتواجد الرباعي الجزائري سفيان بن دبكه والبرازيلي بيتروس والمغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيلو ومن أمامهم ثنائي الهجوم الفرنسي تريستان دنجومي وفراس البريكان، واستغلال عاملي الأرض والجمهور ومحاولة خطف هدف مبكر يبعثر أوراق منافسه. بينما يدخل الروماني ميريل رادوي مدرب الطائي لقاء اليوم بغية العودة لسكة الانتصارات والخروج من الأحساء بالنقاط الثلاث مرتكزا على ثنائي خط الوسط الزمبابوي نولدج موسونا والجزائري أمير سعيود وبجوارهما الغيني ألفا سيميدو ومختار علي، فيما سيتواجد فهد الجهني وخليل العبسي في خط المقدمة.

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