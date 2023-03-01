الوحدة يتربص بوصيف العالم في الشرائع

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يعود الهلال للركض محليا بعد فراغه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق فيها الزعيم وصيف البطولة، ثم اتجه بعد ذلك إلى الدوحة للمنافسة على الحفاظ على لقبه في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي وصل أخيرا لنهائي البطولة بعد فوزه الكبير أمام الدحيل بـ7 أهداف دون مقابل.
ويدخل الهلال لقاء اليوم وفي رصيده 32 نقطة مع وجود 3 لقاءات مؤجلة ويبحث عن الفوز والنقاط الكاملة لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي، ويرغب في العودة بشكل قوي محليا ابتداء من لقاء اليوم.
ويعد الوحدة من الفرق التي يحب الهلال مواجهتها، نظرا للتفوق الكبير للضيف خلال مواجهات الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقه موسم 2007-2008، حيث تواجه الفريقان في 21 مباراة حقق الهلال الفوز في 18 لقاء مقابل فوز وحيد للوحدة وتعادلين.
ويفتقد الهلال اليوم لخدمات المحترف المالي موسى ماريغا، بعد أن بينت الفحوصات الطبية، إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، وسيحتاج معه للراحة والعلاج لـ3 أسابيع.
على الطرف الآخر، يسعى صاحب الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول على أرضه أمام الهلال خلال منافسات دوري المحترفين، إذ إن الفوز الوحيد لفرسان مكة أمام الزعيم كان في الرياض الموسم قبل الماضي، ولم يسبق أن حدث ذلك على أرض الشرائع.
ويأمل الوحدة في مواصلة الانتصارات بعد فوزه الجولة الماضية أمام أبها، للخروج من منطقة الخطر، والابتعاد خطوة إلى الأمام عن دائرة الهبوط.
وتنفس مدرب الوحدة، التشيلي لويس سييرا، الصعداء بعد عودة اللاعبين المصابين قبل مواجهة الهلال.
وشهدت التدريبات مشاركة المدافع عبدالله الحافظ والحارس الدولي المغربي منير المحمدي، بعد تعافيهما من الإصابة التي غيبتهما عن الجولات الـ5 السابقة. وسيتحدد لاحقا، مدى إمكانية مشاركتهما في التشكيل الأساسي أو وجودهما على دكة البدلاء.
قبل المواجهة
- يحتل الهلال المركز الـ4 بـ32 نقطة
- يحتل الوحدة المركز الـ13 بـ19 نقطة
- يمتلك الهلال 3 لقاءات مؤجلة بسبب مشاركته العالمية والقارية
- تواجه الفريقان خلال دوري المحترفين في21 مواجهة، فاز الهلال في 18 مقابل فوز للوحدة وتعادلين
- لم يستطع الوحدة الفوز أمام الهلال على ملعب الشرائع ضمن دوري المحترفين منذ انطلاقه 2007
- كان الفوز الوحيد للوحدة أمام الهلال في الموسم قبل الماضي في الرياض
- انتهى لقاء الدور الأول بفوز الهلال بثلاثية نظيفة
- لم يخسر الهلال خارج أرضه هذا الموسم بعد أن لعب 7 مباريات
- يفتقد الهلال اليوم خدمات المحترف المالي موسى ماريغا
- استعاد الوحدة المدافع عبدالله الحافظ والحارس الدولي المغربي منير المحمدي، بعد تعافيهما من الإصابة
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