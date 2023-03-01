صراع المراكز يشعل لقاء الفيحاء وأبها

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فارق النقطتين يشعل اللقاء، إذ يمتلك فريق أبها 22 نقطة في المركز الـ19، بينما يحتل أصحاب الأرض المركز الـ11 بـ20 نقطة.
لا توجد فوارق كبيرة بينهما، إذ سجل أبها 22 هدفا واهتزت شباكه 30 مرة، في المقابل سجل الفيحاء 20 هدفا واهتزت شباكه 27 مرة، ويمتلك مباراة مؤجلة مع الهلال.
انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، وهو ما حصل في آخر لقاء بينهما بالمجمعة، والتي كانت في دوري العام الماضي وانتهت سلبية.
تقابل الفريقان في دوري المحترفين في 5 مباريات، انتهت 4 منها بالتعادل، بينما كسب أبها اللقاء الخامس، الذي كان يلعب في المجمعة. يبرز من الفيحاء النيجيري أنطوني نواكيمي صاحب الـ6 أهداف، بينما يبرز من أبها التونسي سعد بقير صاحب الـ5 أهداف.
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