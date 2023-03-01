شكرا لقرائتكم خبر صراع المراكز يشعل لقاء الفيحاء وأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الفيحاء نظيره أبها عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمجمعة.

فارق النقطتين يشعل اللقاء، إذ يمتلك فريق أبها 22 نقطة في المركز الـ19، بينما يحتل أصحاب الأرض المركز الـ11 بـ20 نقطة.

لا توجد فوارق كبيرة بينهما، إذ سجل أبها 22 هدفا واهتزت شباكه 30 مرة، في المقابل سجل الفيحاء 20 هدفا واهتزت شباكه 27 مرة، ويمتلك مباراة مؤجلة مع الهلال.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، وهو ما حصل في آخر لقاء بينهما بالمجمعة، والتي كانت في دوري العام الماضي وانتهت سلبية.

تقابل الفريقان في دوري المحترفين في 5 مباريات، انتهت 4 منها بالتعادل، بينما كسب أبها اللقاء الخامس، الذي كان يلعب في المجمعة. يبرز من الفيحاء النيجيري أنطوني نواكيمي صاحب الـ6 أهداف، بينما يبرز من أبها التونسي سعد بقير صاحب الـ5 أهداف.