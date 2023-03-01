«بعد نشر صور حادث مصرعه مع ابنته» .. 29 مليون دولار تعويضا لأرملة لاعب كرة السلة كوبي براينت

الشارقة - اميمة ياسر - وافقت مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية على دفع 28.85 مليون دولار لأرملة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، الذي قضى قبل 3 سنوات مع ابنته و7 آخرين بحادث تحطم مروحية.

وتشمل التسوية التعويضات البالغة 15 مليون دولار، التي منحتها هيئة محلفين في لوس أنجليس لبراينت في أغسطس 2022.

ووافقت مقاطعة لوس أنجلوس على دفع تعويض عن الصور التي التقطها ونشرها ضباط شرطة ورجال إطفاء في موقع حادثة تحطم المروحية، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

واستمعت المحاكمة إلى أن بعض المستجيبين الأوائل عرضوا الصور علنا، بما في ذلك أمام نادل، بينما أرسلها نائب عمدة رسالة عبر رسالة نصية إلى صديق.

وكانت فانيسا براينت أرملة النجم الراحل رفعت دعوى قضائية، بعد أن نشرت شرطة لوس أنجلوس صورا للحادث، قائلة إن "المستجيبين الأوائل صوروا الرفات البشري على أنه هدية تذكارية قابلة للتداول".

واعتبر لويس لي محامي براينت، في بيان: "أن التسوية التي تمت اليوم بمثابة تتويج ناجح لمعركة أرملة لاعب كرة السلة الراحل لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا السلوك الشنيع"، آملا في أن يضع هذا الحكم، حذا لهذه الممارسة واختراق الخصوصية.

وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس الماضي إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفرادا من شرطة لوس أنجلوس ورجال الإطفاء التقطوا صورا لموقع التحطم، شاركوها لاحقا مع الأصدقاء، مشيرة إلى أن صور البقايا البشرية آذتها نفسيا، معربة عن مخاوفها من أن تنتشر يوما على الإنترنت.

ووصفت ميرا هاشمول، محامية مقاطعة لوس أنجلوس، التسوية بأنها "عادلة ومعقولة".

وذكرت وسائل إعلام أن كريس تشيستر، الذي توفيت زوجته وابنته أيضا في الحادثة، سيحصل على تعويض يقدر بـ20 مليون دولار.

ويُعرف براينت على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت رمزا لرياضته خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وتُوج كوبي بطلا لـ"NBA" خمس مرات في مسيرة بدأت عام 1996، مباشرة بعد تخرجه من الثانوية واستمرت حتى اعتزاله عام 2016.

كما حصل على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين، حيث ساعد المنتخب الأمريكي على التتويج عامي 2008 في بكين و2012 في لندن.