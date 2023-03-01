شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز 2003 يهزم المصرى وبتأهل لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق نادي بيراميدز مواليد 2003 بقيادة أشرف أبو زيد، في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي المصري في بورسعيد بركلات الترجيح بعدما انتهت المواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق، مباراة النهائي يوم 8 مارس الجاري أمام سموحة على ملعب محايد لتحديد بطل كأس مصر، سيتم تحديده لاحقا من جانب اتحاد الكرة.

في سياق أخر، حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، علي معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إسكو كارا التوجولي، خاصة فى شوط اللقاء الثانى والذى تراجع فيه المستوي بشكل ملحوظ وادى لتمثيل خطورة من قبل الفريق الضيف الذى كاد يسجل هدف التعادل فى أكثر من فرصة.

وفاز فريق بيراميدز على أسكو كارا التوجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي.. الجيش الملكي المغربي 7 نقاط، بيراميدز 5 نقاط، فيوتشر نقطتين، اسكو كارا نقطة واحدة.

ويرغب باتشيكو في معالجة أخطاء بيراميدز قبل لقاء الزمالك في الدورى والمقرر له يوم الجمعة المقبل علي استاد الدفاع الجوي، حيث يأمل باتشيكو فى مواصلة سلسلة الا هزيمة، ويحقق انتصارًا جديدًا علي أبناء ميت عقبة، لمواصلة المنافسة علي لقب الدورى وابعاد الزمالك أكثر عن المنافسة.