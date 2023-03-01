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القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز فاركو على المقاولون 2-1 في الجولة الـ 20 لمسابقة الدوري المصري، اليوم شهد تقدم فاركو 5 مراكز ، حيث وصل إلى المركز الثامن بعدما كان فى المركز الـ 13 قبل المباراة ، فيما بقى الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة مستفيدا من خسارة المقاولون الذى كان لو تعادل أو فاز لقفز للمركز الخامس على حساب الزمالك.

وخسر فريق المقاولون العرب أمام فاركو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 20 لمسابقة الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيد فريق فاركو للنقطة 26 في المركز الثامن لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 32 في المركز السادس لجدول الترتيب .

تقدم المقاولون العرب في الشوط الأول عن طريق اللاعب عبدالرحمن خالد في الدقيقة 31، ثم تعادل فريق فاركو في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب رزقي حمروني، وفي الشوط الثاني أحرز فاركو هدف ثان قاتل عن طريق رامي صبري من ركلة جزاء في الدقيقة 90+9 .

ضم تشكيل المقاولون بلقاء اليوم كل من، محمود أبوالسعود، أمير عابد، محمد رزق، عمر فتحي، عبدالرحمن جبنة، محمد مجلي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس أدوار، وجون أوكلي، بينما ضم تشكيل فاركو كل من، محمد سعيد، رامي صبري، أحمد عوض، جيفرسون، جابر كامل، سوكاري، محمود حمادة، أحمد صغيري، شكري نجيب، رزقي حمرون، وعمرو جمال.



جدول ترتيب الدوري المصرى بعد مباراة فاركو والمقاولون العرب

وجاء جدول ترتيب الدوري المصرى بعد مباراة فاركو والمقاولون العرب كالتالي